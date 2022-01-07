Бойфренд alyona alyona поехал на маршрутке к ее родителям и показал, в каких условиях они живут
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Певица со своим возлюбленным отправились в гости к родителям на маршрутке.
Скриншот: yoxden / Instagram
“Рождествуем”, – подписал совместное фото с родителями артистки Yoxden. На опубликованном снимке они с певицей и ее родителями были запечатлены на кухне за праздничным столом.
Скриншот: yoxden / Instagram
Утром 7 января Yoxden сделал селфи на диване, показав, где он спал.
Скриншот: yoxden / Instagram
Контекст:
Впервые об отношениях с Yoxden alyona alyona рассказала 14 февраля 2021 года. Пара начала жить вместе 3 сентября.
alyona alyona все это время скрывала лицо бойфренда и говорила, что он сам избегает публичности.
В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с Yoxden на светском мероприятии.
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