 

Бойфренд alyona alyona поехал на маршрутке к ее родителям и показал, в каких условиях они живут

07.01.2022, 13:10, Новости дня
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Певица со своим возлюбленным отправились в гости к родителям на маршрутке.

Скриншот: yoxden / Instagram

“Рождествуем”, – подписал совместное фото с родителями артистки Yoxden. На опубликованном снимке они с певицей и ее родителями были запечатлены на кухне за праздничным столом.

Скриншот: yoxden / Instagram

Утром 7 января Yoxden сделал селфи на диване, показав, где он спал. 

Скриншот: yoxden / Instagram
Контекст:

Впервые об отношениях с Yoxden alyona alyona рассказала 14 февраля 2021 года. Пара начала жить вместе 3 сентября.

alyona alyona все это время скрывала лицо бойфренда и говорила, что он сам избегает публичности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с Yoxden на светском мероприятии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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