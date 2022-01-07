 

После жесткой посадки вертолета в Башкирии завели дело

07.01.2022, 12:42, Новости дня
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Уголовное дело по факту гибели двух человек заведено после жесткой посадки частного вертолета Eurocopter AS350 в Башкирии, сообщили в Центральном межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек») УК РФ», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. 

Ранее пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в Башкирии транспортировали в Уфу для госпитализации в республиканскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). 

Напомним, в четверг вечером в Благовещенском районе Башкирии вблизи населенного пункта Карагайкуль совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter AS350, выполнявший полет из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира. В результате жесткой посадки один человек погиб, еще двое пострадали. На земле жертв и разрушений нет.

По данным из открытых источников, ранее вертолетом Eurocopter AS350, совершившим жесткую посадку в Башкирии, владел депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко, умерший в 2017 году. По словам источника в авиаслужбах, предварительно, причиной авиапроисшествия рассматривается версия технической неполадки.



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