Рубль усилил рост к доллару

Рубль к полудню пятницы усилил рост к доллару и стал ощутимо повышаться к евро на фоне внешнего рыночного и геополитического позитива, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» днем в пятницу падал на 67 копеек – до 75,65 рубля, курс евро – на 54 копейки, до 85,56 рубля. Рубль слегка повышался к доллару и снижался к евро в раннюю сессию пятницы, – передает РИА «Новости».

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,7% – до 82,5 доллара за баррель и торгуется около максимума с 24 ноября.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 96,1 пункта. Также доллар на форексе падает к большинству развивающихся валют, что оказывает поддержку рублю.

Кроме рыночного позитива, рубль опирается и на геополитический фактор. Тревожные события в Казахстане после ввода туда сил ОДКБ постепенно сходят на нет. Это подкрепляется четкими заявлениями президента страны Касым-Жомарта Токаева, который, в частности, пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации.

Напомним, в четверг рубль в начале торгов снизился к доллару и евро на фоне ситуации в Казахстане.