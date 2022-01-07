 

Курсант из Казахстана попрощался с родителями перед боем

07.01.2022, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курсант одного из военных учебных заведений Алма-Аты записал видео для родителей во время осады здания протестующими, показав, что курсанты вооружены только саперными лопатами.

«Мы все умрем… Мама, папа, я вас люблю», – говорит курсант на камеру, передает Kun.uz. 

Также на видео видно, как бойцы в экипировке строятся во внутреннем дворе здания, откуда им предстоит отправиться на подавление беспорядков. Бойцы вооружены только палками и саперными лопатками.

 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Разумков: Если человек замечен в финансировании терроризма – то здесь не санкции нужны, а тюрьма

31.08 / Смоленский губернатор сломал ногу

30.09 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Сделать Путина преемником Ельцина в кабинете у Дьяченко и Юмашева предложил я. Татьяна сказала: “Не нравится мне он. Не нравится, что из КГБ”

22.12 / Самыми большими достижениями 2021 года украинцы считают победу Усика, успех паралимпийцев в Токио и “Большое строительство” – опрос

23.07 / США ввели санкции против министра обороны и подразделения МВД Кубы

24.09 / В Украине замедлились темпы вакцинации от COVID-19 в последние несколько недель – Минздрав

28.07 / В Лисичанске появилась военно-гражданская администрация

27.09 / Ученые назвали главную «хитрость» коронавируса

10.12 / В Украине от коронавируса умерло более 90 тыс. человек

29.05 / Украина первой из стран – партнеров НАТО получит обновленный пакет целей партнерства c Альянсом – Минобороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика