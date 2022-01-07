 

Актриса студии “Квартал 95” Сопонару крупным планом показала мокрые бедра

07.01.2022, 12:26, Новости дня
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Актриса снялась лежа на краю бассейна и крупным планом показала голые мокрые ноги. Она сняла их полностью, начиная от бедер.

“Ноги Сопонару”, – написала она и отметила, что находится в Таиланде.

Фото: irinasoponaru / Instagram

Также актриса показала тело в облегающей майке на тонких бретелях.

Фото: irinasoponaru / Instagram
Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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