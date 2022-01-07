Верховный комиссар ООН по правам человека призвала освободить задержанных во время протестов в Казахстане

“Международное право ясно говорит: люди имеют право на мирный протест и свободу выражения мнений. В то же время протестующие, независимо от того, насколько они разгневаны или обижены, не должны прибегать к насилию по отношению к другим”, – сказала она.

Верховный комиссар напомнила властям Казахстана, что сила должна применяться с соблюдением строгих требований необходимости и соразмерности, а боевые патроны должны использоваться силовиками только в качестве крайней меры против конкретных лиц для устранения неминуемой угрозы смерти или серьезного ранения.

“Государства действительно имеют право объявлять чрезвычайное положение при определенных ограниченных обстоятельствах, но любое отступление от прав человека подчиняется строгим требованиям необходимости и соразмерности. Некоторые права, включая право на жизнь, запрет на пытки и другое жестокое обращение, а также право не подвергаться произвольному задержанию, должно применяться при любых обстоятельствах”, – отметила Бачелет.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые. 7 января государственный телеканал “Хабар 24” со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что в результате спецопераций силовиков 6–7 января было убито 26 митингующих, еще 18 получили ранения.

В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Европейский союз 6 января призвал уважать суверенитет и независимость Казахстана на фоне отправки в страну миротворцев в рамках ОДКБ, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

—