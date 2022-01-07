«Сабрина» – для девушек невысокого роста: семь моделей воротников и вырезов по форме тела

Мы привыкли выбирать вырез или воротник на одежде по принципу “модно – не модно”. Однако эта деталь может стать вашей союзницей в том случае, если вы захотите замаскировать некоторые недостатки и сделать акцент на достоинствах.

Вот почему при выборе обновки лучше обращать внимание на вырезы в соответствии с формой тела, ростом и комплекцией. Правильно подобранная вещь придаст вам уверенности и сделает из вас королеву. Рассмотрим это на конкретных примерах.

Круглый вырез под горло

Джемперы и лонгсливы с вырезом под горло лучше всего подходят женщинам с длинной шеей. Этот прием позволяет сбалансировать силуэт, увеличив пропорции тела. Особенно хорошо “работают” принтованные изделия с круглым вырезом. Но если вы хотите показаться стройнее и выше, тогда выбирайте темный облегающий лонгслив.

Воротник-стойка

Перед худощавыми девушками с маленьким размером одежды часто встает проблема нехватки объема в верхней части силуэта. Эту неприятность можно устранить с помощью водолазок или свитеров с воротником двойная стойка. Указанные трикотажные модели одежды идеальны, чтобы сделать шею более длинной и объемной. Свитера и водолазки хорошо удлиняют силуэт, поэтому идеально подойдут модницам невысокого роста.

Вырез “Сабрина”

Обычно элегантный вырез от плеча мы называем лодочкой. В западном варианте имеется другое название – “Сабрина”. Так или иначе, блузки и топы с вырезом, открывающим ключицы, подходит для женщин, которые хотят выглядеть более соблазнительно.

Хорошо подходит как худощавым, так и полноватым дамам. В первом случае блузки с вырезом “Сабрина” следует выбирать с воланами и пышными рукавами. Это придаст объем груди и сделает тело более женственным. Ну а для полноватых дам вырез с открытыми ключицами скрывает проблемные руки.

V-образный вырез

Вырез в виде перевернутого треугольника подходит дамам с грушевидной фигурой, а также женщинам, желающим выглядеть стройнее. Визуально эта деталь расширяет плечи и сужает талию. Особенно эффектно выглядят принтованные и темные блузы и рубашки. Кроме того, треугольный вырез подходит всем “дюймовочкам”, которые хотят казаться выше, чем они есть на самом деле.

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Круглый глубокий вырез

На эту деталь нужно обращать внимание женщинам с короткой шеей. Круглый глубокий вырез исправляет недостаток, уводя внимание в область плеч. Усилить эффект вытягивания шеи позволят ожерелья с подвесками. Также на блузках и топах с глубоким круглым вырезом приветствуются декоративные элементы.

Квадратный фигурный вырез

Глубокий квадратный вырез в зоне декольте подходит миниатюрным девушкам. Этот стилистический прием визуально делает плечи шире. Если вы хотите добавить еще больше объема в верхней части фигуры, тогда выбирайте изделия с рукавами-фонариками, оборками и другими декоративными деталями.

Также одежда с квадратным вырезом подойдет всем тем модницам, которые хотят казаться более женственными. Секретом элегантного образа являются соблазнительно открытые ключицы.

В форме сердца

Пышногрудым дамам лучше выбирать одежду с вырезом в форме сердца, которая лучше всего подчеркивает их достоинство. Впрочем, модницы с небольшим размером груди тоже могут носить такие блузки. Ведь фигурный вырез в сочетании с пышными рукавами делает их облик более женственным. Изящные многослойные ожерелья только усилят очарование подобной одежды.