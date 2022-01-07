Пигментная, склонная к акне и сухая: восемь подтипов чувствительной кожи и причины их появления

Сколько типов кожи вы знаете? Оказалось, что их количество достигло цифры 16. Доктор Лесли Бауманн, доктор медицинских наук, дерматолог бренда Baumann Cosmetic Dermatology, не понаслышке знающая о проблемах с кожей, знакомит нас с восемью самыми распространенным типами чувствительного эпидермиса, каждый из которых отличается четырьмя характеристиками.

OSPW: Жирная – Пигментная – Чувствительная – Морщинистая

Для первого типа кожи характерна угревая сыпь, покраснения и склонность к развитию высыпаний. Неравномерный тон с потемнением (пигментацией) и мелкими морщинками в воспаленных участках.

Этот тип кожи склонен к преждевременному старению. Основная причина – чрезмерное пребывание на солнце и курение.

OSPT: Жирная – Чувствительная – Пигментированная – Плотная

Этот тип кожи характеризуется покраснениями, акне, избытком кожного сала в определенных областях и потемневшими участками. Количество морщин на лбу, в уголках рта и глаз меньше, чем у людей с типом OSPW. Самый главный отличительный признак – явная пигментация.

OSNW: Жирная – Чувствительная – Непигментированная – Морщинистая

Чувствительная, предрасположенная к акне и жирная кожа склонна к преждевременному старению. Причина в том, что этот тип кожи не наделен меланином, который защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей.

OSNT: Жирная – Чувствительная – Непигментированная – Плотная

Это более мягкий тип чувствительной кожи в сравнении с OSNW, OSPT и OSPW. Несмотря на склонность к высыпаниям и раздражению, эпидермис не склонен к потемнению или другим признакам преждевременного старения.

Для того чтобы улучшить состояние эпидермиса, просто ведите здоровый образ жизни. В таком случае ваша чувствительная кожа станет более «дружелюбной» после подросткового возраста.

DSPW: Сухая – Чувствительная – Пигментированная – Морщинистая

Сухая чувствительная кожа – достаточно распространенное явление. Она не отличается повышенной жирностью, однако имеет проблемы с акне и разного рода высыпаниями. Этот тип кожи также склонен к потемнению, темным пятнам и морщинам.

DSPT: Сухая – Чувствительная – Пигментированная – Плотная

Сухая и чувствительная кожа предрасположена к потемнению, но не склонна к морщинам. Вам нужен солнцезащитный или увлажняющий крем с высоким SPF, чтобы защитить лицо и тело от чрезмерного влияния ультрафиолета.

DSNW: Сухая – Чувствительная – Непигментированная – Морщинистая

Основными проблемами этого типа кожи являются сухость, раздражение и мелкие морщинки. Однако его устойчивость к пигментации, вызванная чрезмерным пребыванием на солнце, довольно хороша.

DSNT: Сухая – Чувствительная – Непигментированная – Плотная

Сухость, прыщи и сыпь — основные проблемы с DSNT. Однако есть и плюсы – вам не нужно чрезмерно беспокоиться о пигментации и морщинах. Просто убедитесь, что ваша кожа всегда увлажнена и не обезвожена.