 

Россия выделит 20 млрд долларов для снижения цен на топливо в Казахстане

07.01.2022, 12:11, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительству Казахстана субсидии в размере 20 млрд долларов США для покрытия убытков, связанных с уменьшением цен на топливо стране.

Россия выделит 20 млрд долларов КазахстануНачиная со 2 января в разных регионах Казахстана состоялись митинги, вызванные повышением цены на газ. Позже акции переросли в уличные беспорядки. Для их ликвидации президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой ввести военный контингент.

– Казахстанским коллегам сейчас тяжело. Сегодняшние возможности бюджета страны не позволяют далее субсидировать цены на топливо, в частности, немаловажную роль сыграла и нестабильная политическая обстановка в стране. Казахстан входит не только в ОДКБ, но и в СНГ, и в Таможенный союз. Республика также находится на пути наших грузов в Китай и из Китая. Поэтому Россия заинтересована в стабильности Казахстана и окажет ему материальную помощь в необходимых размерах, – заявил глава правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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