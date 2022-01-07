 

Москвичей приглашают на онлайн-экскурсии по предприятиям с артистами и телеведущими

07.01.2022, 11:58, Разное
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Все желающие могут побывать на московских предприятиях не выходя из дома. Экскурсанты узнают о производстве чипов, ракет, современной медицинской техники и даже танцевальной обуви.

Так, актер Марк Богатырев рассказывает зрителям о пяти высокотехнологичных производствах, расположенных в особой экономической зоне Москвы. Во время виртуальной прогулки экскурсанты побывают в приборостроительных цехах, узнают много интересного о нанотехнологиях, увидят робота-сапера.

Актер Алексей Чадов в свой день рождения провел экскурсию по предприятию “С.П. Гелпик”. Там производят рентген-аппараты и МРТ. Прогулка стала одной из самых популярных.

Телеведущий Тимур Родригес отправился на завод “Микрон”, где производят чипы для медицинских полисов, удостоверений, паспортов, пропусков и браслетов. Участники узнают много нового и интересного.

Подробнее об экскурсиях можно узнать на официальном сайте проекта.

Проект “Открой#Моспром” появился в марте 2019 года. На экскурсиях побывали 19 тысяч человек. С началом пандемии стали проводиться виртуальные прогулки. Сейчас онлайн-аудитория проекта – свыше 10 миллионов зрителей.



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