Экс-начальник Генштаба ВС РФ Квашнин умер от коронавируса

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07.01.2022, 11:58, Новости дня
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Бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер сегодня в Москве, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина – коронавирус», – передает РИА «Новости» слова Дерябина.

Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год. Генерал армии. Герой Российской Федерации.  



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