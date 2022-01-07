Экс-начальник Генштаба ВС РФ Квашнин умер от коронавируса

Бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер сегодня в Москве, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина – коронавирус», – передает РИА «Новости» слова Дерябина.

Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год. Генерал армии. Герой Российской Федерации.