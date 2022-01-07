Токаев рассказал о 20 тыс. напавших на Алма-Ату бандитах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.

«Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов», – сказал Токаев.

Он также призвал граждан сообщать о любой подозрительной активности.

«Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии», – передает РИА «Новости» слова Токаева.

По его словам, задержанные в ходе беспорядков будут привлечены «к строжайшей уголовной ответственности».

«Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности», – сообщил президент Казахстана.

По его словам, введенный в республике режим чрезвычайного положения дает свои результаты.

«Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране восстанавливается конституционная законность», – сказал Токаев.

Он также заявил, что 11 января в мажилисе расскажет о конкретных решениях, которые предстоит принять правительству Казахстана в связи с беспорядками.

«В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы… Но предупреждаю, что свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов», – сообщил Токаев в ходе обращения на фоне беспорядков в стране.

Он также обвинил «свободные средства массовой информации» и «забугорных деятелей» в пособничестве и подстрекательстве к нарушениям правопорядка в республике.

«Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа», – сказал президент Казахстана.

По мнению Токаева, можно без преувеличения сказать, что все «эти безответственные демагоги стали соучастниками» развязывания трагедии в Казахстане. «И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма», – подчеркнул глава государства.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.