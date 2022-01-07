Мнение: Почему вы считаете, что вы — социалист?

Постоянный читатель из Зеленограда пишет, что с капиталистами знаком, а вот социалиста или коммуниста пока что ни одного живьём не видел. Публикую письмо:

Я знаю, каким должен быть хороший капиталист. Он должен честно трудиться, хорошо зарабатывать, иметь сбережения, чтобы как можно дольше, а в идеале — всегда, обеспечивать себя и своих близких и не быть обузой для окружающих. Должен по мере сил помогать нуждающимся, платить налоги и соблюдать законы. Когда я чувствую, что хорошо поработал или вижу, что мне удалось увеличить мои сбережения на старость, я чувствую, что я — хороший капиталист. Когда я вижу, что у меня достаточно денег и ресурсов, чтобы помогать другим людям, я выделяю эти ресурсы и чувствую, что я — хороший капиталист.

Из книг, таких как «Как закалялась сталь» и «Тимур и его команда» я знаю, каким должен быть хороший коммунист. Он должен не иметь денег вовсе или стремиться к этому, жить в коммуне с другими коммунистами, презирать бытовые удобства, работать на износ ради общего дела. Должен творить даже какие-то издевательства над собой, чтобы стать железным человеком, человеком идеи, готовым на любой подвиг ради общего дела.

Я знаю, каким должен быть социалист. Он должен отдавать все лишние деньги тем, кто зарабатывает намного меньше. Допустим, разница в пять раз уже существенна. Вот, прожиточный минимум 12 тысяч, а у вас зарплата 60. Пора отдавать тем, кто получает 12. А есть ведь ещё бедные страны: Таджикистан, Украина, и так далее.

Но проблема в том, что я не знаю никого, кто так делает. Хороших капиталистов знаю, людей, которые считают себя коммунистами или социалистами, знаю, а тех, кто как-то подкрепляет это самоназвание: «коммунист» или «социалист» — не знаю. Читал даже забавное обсуждение: некий человек выступал за пятидесятипроцентный налог на богатых. Он говорил, что, когда такой налог введут, он с радостью будет его платить. При этом сейчас он никакую часть своего дохода никому не отдаёт. Получается, что этот человек не может называть себя социалистом и, тем более, коммунистом, он только обещает стать социалистом, если введут налог. Но при этом коммунистом он себя считает.

Поэтому у меня вопрос: если вы коммунист или социалист, почему вы о себе так думаете?