“Выглядят, как ноги 20-летней”, Фут-фетишные извращенцы получили удовольствие”. 55-летняя Хайек показала голые стопы

Этим снимком актриса поблагодарила своих подписчиков за интерес к ее аккаунту.

“10+10=20 миллионов! Спасибо вам, замечательные подписчики. Люблю вас!” – написала она.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Выглядят как ноги 20-летней”, – отметил подписчик ramanyadav9461.

“Фут-фетишные извращенцы получили удовольствие от этого поста”, – заявил commentsforfun.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: “Телохранитель жены киллера”, “Вечные”. “Дом Gucci” – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.

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