 

Штамм коронавируса “Омикрон” нельзя назвать легким, цунами новых случаев огромное – глава ВОЗ

07.01.2022, 11:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рекордное количество людей, заразившихся штаммом “Омикрон”, поставило системы здравоохранения в мире под серьезное давление, в США 3 января было зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания COVID-19 за 24 часа, отметил он.

“Хотя “Омикрон” кажется менее тяжелым по сравнению с “Дельтой”, особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует классифицировать как легкий. Как и при предыдущих вариантах, “Омикрон” госпитализирует и убивает людей. Цунами случаев настолько огромно и быстро, что переполняет системы здравоохранения во всем мире”, – заявил Гебрейесус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Гвоздева впервые показала лицо пятимесячного сына

02.11 / Египет захотел наладить совместное с Россией производство вакцины от коронавируса

23.12 / Митингующие предприниматели пришли ко Дворцу “Украина” перед концертом “Квартала 95”. В центр Киева стянули силовиков

03.01 / Глава белорусских католиков подал в отставку

12.05 / Макфарланд – кибератака на Colonial Pipeline — попытка России использовать слабость Байдена

02.05 / Стало известно число привившихся от коронавируса россиян

30.06 / Министр иностранных дел ФРГ проспорил ящик пива главе МИД Великобритании

24.09 / Таяние антарктических льдов стало необратимым процессом

07.12 / Диетолог предложила рецепт полезного оливье

25.12 / Политика: “Бомбу” Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика