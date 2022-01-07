Штамм коронавируса “Омикрон” нельзя назвать легким, цунами новых случаев огромное – глава ВОЗ

Рекордное количество людей, заразившихся штаммом “Омикрон”, поставило системы здравоохранения в мире под серьезное давление, в США 3 января было зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания COVID-19 за 24 часа, отметил он.

“Хотя “Омикрон” кажется менее тяжелым по сравнению с “Дельтой”, особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует классифицировать как легкий. Как и при предыдущих вариантах, “Омикрон” госпитализирует и убивает людей. Цунами случаев настолько огромно и быстро, что переполняет системы здравоохранения во всем мире”, – заявил Гебрейесус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

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