 

“Ого-го!”, “Как не смотреть туда?” Макс Барских позировал в узких плавках на пляже в Майами

07.01.2022, 11:42, Новости дня
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“Всем солнечного настроения”, – написал он.

“Как не смотреть туда?” – отреагировали подписчики.

“Что выросло, то выросло”, – прокомментировали снимок поклонницы.

“Ого-го!” – оценили фото артиста пользователи сети.

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Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на украинском “Новом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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