“Ого-го!”, “Как не смотреть туда?” Макс Барских позировал в узких плавках на пляже в Майами
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Всем солнечного настроения”, – написал он.
“Как не смотреть туда?” – отреагировали подписчики.
“Что выросло, то выросло”, – прокомментировали снимок поклонницы.
“Ого-го!” – оценили фото артиста пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.
Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на украинском “Новом канале”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет