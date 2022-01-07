Мнение: Неизвестные снайперы

В Казахстане введен наивысший уровень террористической опасности. Однако до сих пор неясно, кто эти террористы. То, что в событиях принимает участие какая-то третья сила, сомнений всё меньше, однако она никак не похожа на террористов. Во всяком случае классических, с идеями, лозунгами и целями. Эта сила больше похожа на чистую энтропию, сеющую хаос на своем пути и не имеющая никакой другой цели.

Пишут о том, что грабежи и мародерство, а также убийства (в том числе и военных) совпали с массовым и недокументированным выпуском уголовников из лагерей и тюрем. Собственно, именно они и стали тем фактором, который запустил насилие в Алма-Ате (при том, что на остальной территории страны протесты носят хоть и жесткий, но вполне мирный характер). Понятно, что выпустить заключенных может кто-то из правящей знати, а никак не госдеп или эмиссары ИГИЛ. Информационный коллапс в Алма-Ате с закрытым интернетом и заглушенной телефонной связью вполне надежно закрывает город от любого внешнего наблюдения, поэтому никакой информации из охваченного насилием города нет.

Это классическая техника «неизвестных снайперов», только теперь этими «снайперами» стали уголовники, которые убивают и грабят как мирных жителей, так и военных. Что и позволило перезапустить события — точно так же, как расстрел приснопамятной «Небесной сотни» в Киеве.

Итогом стала бойня в городе. Информационные агенства пишут об огромном количестве убитых в Алмаате. Есть повод для переноса насилия и террора в отношении протестующих по всей остальной территории страны. Есть основание для интервенции иностранных военных. Нет одного — нет внешнего врага. Враг, который убивает граждан Казахстана сейчас, сидит в кабинетах и хладнокровно отдает распоряжения об убийствах людей для сохранения (или захвата) власти.

Ничего нового. Ельцин в 93 году точно так же запустил в Москву бандитов, а Шойгу раздал им тысячи автоматов (о чем он вполне откровенно рассказывал позже). Именно эти уголовники устроили в октябре 93 года в Москве бойню, после чего их без особой помпы перестреляли. Но это дало обоснование Ельцину вывести к Белому дому танки и расстрелять его. Нынешние казахские упыри просто повторили опыт старших товарищей.

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