 

Супруг 15 лет каждую ночь копал тоннель в тайне от жены, спустя года его поймали за работай и выяснили куда ведет тоннель

07.01.2022, 11:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На протяжении 15 лет мужчина по имени Пэтси практически каждую ночь рыл туннель. Это парень делал тогда, когда жена отдавалась засыпала. Но однажды она заподозрила странности в поведении супруга и узнала, что мужчина делает что-то странное.

Сложная физическая работа занимала у копателя много времени и усилий. Когда все стало известно, он рассказал, что не раз хотел бросить это занятие.

Однако вход был уже достаточно глубоким, поэтому усилия бы потребовались и для того, чтобы скрыть следы.

«Супруге сложно засыпать без снотворного, поэтому она пила его практически каждый вечер. Я имел возможность работать, и иногда даже мог использовать профессиональный инструмент» – говорит сантехник.

Через четверть века работа достигла своего логического завершения. Итогом стал длинный тоннель, который вел прямиком в бар.

Однако план парня провалился, так как его супруга прекратила употреблять лекарственные препараты, погружающие в сон.

Однажды женщина проснулась и была крайне удивлена происходящему. Ее супруг двигал мебель. Когда гуляка вернулся домой, ему пришлось рассказать правду.

Было принято решение закапать лаз, и этого все равно бы не удалось избежать, ведь незаконный туннель стал причиной провала тротуара.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Незнакомец хочет купить портрет полуобнаженной Королевой за миллион

13.06 / Эксперты рассказали, почему нельзя хлопать дверью автомобиля

27.10 / В российском госпитале для больных коронавирусом рухнул потолок

27.06 / Жаркие летние ночи: Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес не стесняются демонстрировать нежные чувства на публике

25.09 / Хулиган, сердцеед или гениальный изобретатель: 5 ролей Эштона Катчера

02.03 / В Санкт-Петербурге возле мусорного бака нашли мертвого младенца

21.05 / В рабочем кабинете губернатора обнаружили портрет Навального и 500 млн рублей

15.12 / Меган Маркл стала венчурным инвестором: ее первый проект уже оценила Опра Уинфри

20.01 / Мнение: Навальный пошел ва-банк

13.01 / Московские компании во время пандемии получили помощь на 35 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика