Собянин рассказал о возвращении в Москву фестиваля “Путешествие в Рождество”

В этом году фестиваль посвящен новогодним и рождественским обычаям разных стран. Гостей удивит насыщенная гастрономическая программа с широким выбором национальным блюд по традиционным и оригинальным рецептам.

Например, гости фестиваля могут попробовать индийский плов и венгерский гуляш, французские профитроли, немецкий штоллен, русские блины с разнообразными начинками и даже африканский суп.

На площадках фестиваля проходят игры хоккеистов, действуют карусели. Посетители могут покататься на 18 бесплатных катках, поиграть в керлинг, посетить галерею дизайнерских елок.

В торговых шале можно приобрести рождественские подарки и украшения.

Организаторы фестиваля были вынуждены учитывать непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку. Гостям нужно носить маски и придерживаться социальной дистанции.

По этой же причине в этом году на площадках фестиваля не будет театрализованных представлений.

“Но я надеюсь, что это не испортило отдых миллионам москвичей и гостей нашего города”, – написал Собянин.

“Путешествие в Рождество” проходит в Москве с 2013 года. Зимой 2019-2020 годов фестиваль продлился 50 дней – это рекорд по продолжительности. В тот раз площадки посетили более 26 миллионов человек.