Дело возбудили из-за убийства амурского тигренка в Приморье

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства краснокнижного тигра, чей труп с огнестрельными ранениями нашли в Приморье, сообщил представитель регионального УМВД России.

Ранее в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края сообщили, что в Красноармейском районе обнаружен труп тигренка с признаками смерти от рук человека. Труп животного отправили в Уссурийск на экспертизу, в этом государству оказывает помощь АНО «Центр «Амурский Тигр».

«В МО МВД РФ «Дальнереченский» поступило сообщение о том, что около села Лимонники Красноармейского района Приморского края в лесном массиве на льду реки обнаружена туша дикого животного. Предварительно установлено, что самка амурского тигра погибла в результате огнестрельных ранений», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.

«Подразделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных). Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства гибели животного, а также проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших противоправное деяние», – добавили в УМВД.

Полиция просит ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах убийства тигра обращаться по телефонам 102, 8 (42359) 21-1-63, 8 (42359) 21-2-73, 8 (42359) 21-2-22. Конфиденциальность гарантирована.

За незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, занесенных в Красную книгу, грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.

Напомним, в декабре 2019 года сообщалось, что погибшего амурского тигренка нашли убитым в охотничьих угодьях Приморского края, неподалеку от места происшествия задержали браконьеров, которых сейчас проверяют на причастность к убийству хищника.