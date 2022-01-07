«Вечерний Ургант» возглавил топ-5 видео Первого канала в YouTube

Стал известен список самых популярных видео в YouTube Первого канала. Развлекательное шоу «Вечерний Ургант» заняло лидирующие позиции.

Первый канал радует своих зрителей интересными сериалами, различными передачами и ток-шоу. Телеканал не упускает возможность добиваться успеха и на просторах интернета. Более 7,6 миллиона людей, которые подписаны на YouTube Первого канала, могут наблюдать за новыми интересными проектами, уже не включая телевизор. Первый канал сгенерировал количество показов на своём YouTube-канале. Контент общероссийского канала за 2021 год набрал 5 миллионов просмотров.

Также стал известен список пяти самых популярных видеороликов в YouTube Первого канала. Пятое место заняло видео с участницей «Голос. Дети 8», которая исполняет песню «My Heart Will Go On» (5 млн). На четвёртом месте оказался участник с песней «Батарейка» – тоже на «Голос. Дети 8» (5,4 млн), на третьем – выпуск «Малолетка» ток-шоу «Мужское/Женское» (7,3 млн), на втором – выпуск «Вечернего Урганта», гостем которого стал рэпер Моргенштерн (9 млн). Лидирующую позицию в топ-5 занял «Вечерний Ургант», в котором участие приняли актёры дубляжа Аниса Муртаева, Альберт Ибрагимов, Дарья Блохина и Карен Арутюнов (11,6 млн).

Самым просматриваемым сериалом оказалась мелодрама «За первого встречного». Она собрала 22 миллиона просмотров.

Источник: sport24.ru