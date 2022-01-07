Мнение: Идя по списку

Оглавление отчета корпорации RAND 2019 года с предложениями по активизации гибридной войны против РФ, По списку идут.

Следующей после Казахстана будет Молдавия и Приднестровье.

1. Поставки летального оружия на Украину. Чек.

2. Поддержка террористов в Сирии. Чек.

3. Попытка смены режима в Белоруссии. Чек.

4. Обострение на Южном Кавказе. Чек.

5. Уменьшение российского влияния в Центральной Азии. В процессе.

6. Бросить вызов российскому присутствию в Молдавии. Ожидается.

Сам отчет можно скачать вот здесь https://t.me/boris_rozhin/19089

https://t.me/boris_rozhin/19092

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