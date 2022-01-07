“Зачем было эту авоську надевать? Все равно все просвечивается”. Волочкова засветила голое тело на отдыхе с новым любовником

“Спасибо за прекрасные вещи!” – обратилась Волочкова к отелю, в котором отдыхает.

Она объяснила, что декор постели выполнили из живых цветов.

Балерина предстала в кадре в сетчатом топе, под которым видно голое тело. Ролик снимал ее новый возлюбленный, Сергей. Волочкова предложила ему спать на втором этаже, чтобы не портить композицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Зачем было эту авоську на себя надевать?! Так бы уже стояла, все равно все просвечивается!” – отметила подписчица elzael3.

“Анастасия, вы трезвая бываете?!” – спросила meryemmangubi.

“В драбадан баба”, – написала yasinskayuliya.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе “Давай поженимся” (“Первый канал”), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

—