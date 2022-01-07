Создатели рождественской комедии “Звезды по обмену” с Поляковой и Dzidzio рассказали о кассовых сборах фильма за первую неделю проката

Фильм за это время собрал в прокате свыше 10 млн грн. Премьера картины состоялась в кинотеатрах Украины 1 января.

Контекст:

Фильм “Звезды по обмену” снят компанией Kiyjrob, которая входит в состав Film.ua Group, в сотрудничестве с продюсерским центром Secret Service Enterteinment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Полякова является сопродюсером картины. Бюджет фильма составил 15 млн грн.

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