 

Создатели рождественской комедии “Звезды по обмену” с Поляковой и Dzidzio рассказали о кассовых сборах фильма за первую неделю проката

07.01.2022, 10:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фильм за это время собрал в прокате свыше 10 млн грн. Премьера картины состоялась в кинотеатрах Украины 1 января.

Контекст:

Фильм “Звезды по обмену” снят компанией Kiyjrob, которая входит в состав Film.ua Group, в сотрудничестве с продюсерским центром Secret Service Enterteinment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Полякова является сопродюсером картины. Бюджет фильма составил 15 млн грн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Чернышов планирует завершить реформу ГАСИ сменой вывески – эксперт

02.10 / Пашинян провел переговоры с Макроном

20.10 / Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в фильме о Шерлоке Холмсе

15.11 / Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе

06.08 / Дегтярев: В Хабаровском крае есть все инструменты для развития бизнеса

30.07 / Палата представителей поддержала увеличение финансовой помощи для Украины в следующем году

30.08 / Newsweek – Пелоси и Шифф заявили, что только Москва «активно вмешивается» в выборы США

05.07 / Песков рассказал, почему Байден не может выстраивать добрые отношения с Россией

25.09 / Политика: Байдена толкают на ухудшение отношений с Москвой

04.08 / Лондон нашёл жертву «российских хакеров» – экс-министра торговли Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика