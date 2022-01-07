В Роспотребнадзоре назвали симптомы при заражении гриппом и COVID-19

Определить одновременное заболевание гриппом и COVID-19 можно исходя из постепенного проявления и наращивания симптомов и той, и другой болезни, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто, но возможно. Как отметила специалист, для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно, добавила доктор медицинских наук, передает РИА «Новости».

«Если через какой-то промежуток времени [к симптомам заболевания гриппом] присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», – отметила Руженцова.

При этом, по ее словам, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, симптомы могут обеих инфекций могут возникнуть почти одновременно.

Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, уточнила Руженцова.

Специалист Роспотребнадзора добавила, что в большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов.

«Применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова», – заключила она.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В октябре оба вируса перенесла беременная женщина в Севастополе.