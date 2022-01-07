Назначен руководитель миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

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07.01.2022, 10:28, Новости дня
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Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщили в Миноборны России.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, кто и как готовил протестный взрыв в Казахстане.



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