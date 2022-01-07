Дмитрий Лысенков объяснил провал спектакля с Ольгой Бузовой во МХАТе

Актёр Дмитрий Лысенков присоединился к обсуждению театрального дебюта телеведущей Ольги Бузовой. ОН озвучил возможную причину провала представления с её участием.

Постановка «Чудесный грузин» рассказывает о жизни молодого Иосифа Сталина. Когда было анонсировано участие Ольги Бузовой в этой постановке, пользователи социальных сетей активно начали дискутировать на этот счёт.

Дмитрий Лысенков, российская звезда кино, также прокомментировал появление Ольги Бузовой во МХАТе. Актёр не понимает, почему выбрали кандидатуру именно экс-ведущей шоу «Дом-2», а также назвал этот ход очень странным. Лысенков думает, что артистку позвали в театр только ради хайпа, но попытка выдалась неудачной. Упомянул актёр и фанатов Ольги Бузовой. Он заявил, что поклонники артистки ничего не понимают в искусстве, вот поэтому и билеты едва продавались.

Постановка «Чудесный грузин» всё-таки была исключена из театрального репертуара, когда новым худруком стал Владимир Кехман.

Источник: bimru.ru