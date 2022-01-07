“Как природа создала такую красоту?”, “Лапочка”. Каменских соблазнительно позировала перед камерой в “голом” корсете

“В этот вечер перед Рождеством поздравляю вас и желаю, чтобы ваши сердца и семьи всегда согревало добро и тепло, любовь и счастье”, – написала она.

Певица предстала в так называемом голом корсете, имитирующем обнаженное тело. Она соблазнительно позировала перед камерой, улыбаясь и посылая воздушные поцелуи.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Как природа создала такую красоту? Потрясающе!” – прокомментировала подписчица liduzika.

“Лапочка”, – написала dudarenko329.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Детей у пары нет.

У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

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