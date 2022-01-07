Парламент Таджикистана дал согласие на использование вооруженных сил за пределами страны

“Сегодня состоялось совместное заседание Маджлиси милли [верхняя палата] и Маджлиси намояндагон [нижняя палата] парламента Таджикистана, на котором был рассмотрен только один вопрос и дано согласие на использование вооруженных сил республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Таджикистана”, – сказано в сообщении. Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил 6 января, что контингент ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тыс. человеки при необходимости может быть усилен. В ОДКБ официально не сообщили, сколько военнослужащих направят в Казахстан страны – члены организации. “Интерфакс” информирует, что в состав группировки, отправленной в Казахстан, вошли военные РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

По неофициальным данным “Sputnik Армения”, Ереван отправил в Казахстан порядка 70 военнослужащих. По информации “РИА Новости”, Таджикистан отправил в эту страну около 200 своих военных.

Парламент Кыргызстана не смог собрать кворум на чрезвычайном заседании для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Кабмин страны призвал жителей с пониманием отнестись к возможной отправке кыргызских военных в Казахстан, а пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев сказал, что в случае отправки войск в Казахстан они не будут участвовать в действиях против граждан соседней страны.

Министерство обороны Беларуси сообщало в Telegram об отправке белорусских военных в Казахстан, не назвав при этом их количество. Также неизвестно число российских военных, отправленных в эту страну.

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