Тамплиеры – банкиры и рыцари храма Соломона

Братство тамплиеров прославилось как одно из самых богатых, влиятельных и мистических военно-монашеских образований.

Орден рыцарей Храма, тамплиеров, существовал всего 200 лет. В 1119 году девять бедных рыцарей приплыли в только что захваченный христианами Иерусалим, а в 1314 году последний магистр ордена сгорел на костре инквизиции в центре Парижа. Но за свою недолгую историю тамплиеры успели стать самым влиятельным и самым легендарным рыцарским орденом Европы.

Королевский дворец для бедных рыцарей

Первый крестовый поход (1096−1099) был самым удачным: рыцари дошли до Иерусалима и захватили его, создав Иерусалимское королевство и несколько других самостоятельных государств на Ближнем Востоке.

Иерусалим был центром мира, а центром Иерусалима (если оставить за скобками Гроб Господень) была Храмовая гора. Это место, где сотворён Адам, Авраам приносил в жертву Исаака, а царь Соломон построил Первый храм (950 год до н. э.). Последний был разрушен Навуходоносором, и на его месте поставлен второй, от которого камня на камне не оставили римляне.

Византийцев, владевших Иерусалимом после разделения Римской империи на Западную и Восточную, Храмовая гора не интересовала. А вот захватившие в 7-м веке Палестину арабы придавали ей сакральное значение. На месте алтаря Второго храма была поставлена небольшая мечеть «Купол скалы», а рядом — гораздо большая по размерам мечеть Аль-Акса. В таком виде Храмовая гора досталась крестоносцам. И примерно так же её видят современные туристы. Мечеть Аль-Акса стала дворцом иерусалимских королей, а «Купол скалы» — христианским храмом Господа.

В 1119 году в Иерусалим приехали девять французских рыцарей во главе с Гуго де Пейном. Они решили создать монашеский орден для защиты паломников, прибывающих на Святую землю, от разбойников. Рыцари были настолько бедны, что имели лишь по одной лошади на двоих. Так, по крайней мере, выглядел их первый герб: двое всадников, сидящих на коне друг за другом.

Иерусалимский король Балдуин II выделил бедным рыцарям под штаб-квартиру юго-восточное крыло своего дворца на Храмовой горе, который они назвали храмом Соломона. Так возник орден бедных воинов Христовых и храма Соломона, или просто орден рыцарей Храма. Однако символом Второго храма, который они воспроизводили и в архитектуре, и на своих печатях, для тамплиеров был «Купол скалы» — очень характерная постройка с большим полусферическим куполом на восьмигранном основании. Такой храм, например, до сих пор стоит в Лондоне.

В 1129 году святой (на тот момент он ещё, разумеется, не был святым) Бернард Клервоский, очень авторитетный в Европе священник и родственник одного из тамплиеров, пролоббировал утверждение ордена на Соборе в Труа. Таким образом, храмовники, чья деятельность до того благословлялась только Иерусалимским патриархом (несмотря на восточное название должности, он был, разумеется, католиком), получили признание всего католического мира.

Тамплиеры были вторым по счёту (после госпитальеров, появившихся несколькими десятилетиями ранее) орденом крестоносцев. Они объединили два начала: рыцарство и монашество, легко преодолев с помощью святого Бернарда предрассудок, что монахи не должны проливать кровь. Как всякий монашеский орден, тамплиеры имели устав и давали обеты — послушания, целомудрия и бедности.

Сотни кораблей имелись в собственности ордена тамплиеров. С помощью своего внушительного флота храмовники могли контролировать ключевые торговые маршруты Средиземного моря.

Мученики за веру

Рыцари Храма носили белые плащи с красными крестами и им — единственным среди монашеских орденов — дозволялось не сбривать бороды. Впрочем, этот крест был не их собственным гербом, а символом мученичества. Они действительно были готовы отдать свои жизни во имя бога и считались одними из самых умелых воинов среди крестоносцев. Помимо рыцарей орденское войско состояло из братьев-сержантов — тамплиеров, не имевших рыцарского посвящения, а также наёмных воинов из местного населения. Штандарты тамплиеров, как правило, были чёрно-белыми.

Вместе с госпитальерами и появившимися позже рыцарями тевтонского ордена тамплиеры служили иерусалимскому королю, участвовали в постоянных войнах с сарацинами. Они часто становились ударной силой крестоносного войска и главную свою славу снискали в битве при Монжизаре в 1177 году, когда 500 рыцарей Храма при поддержке нескольких тысяч пехотинцев разбили султана Саладина (Салах ад-Дина) с 26-тысячным войском. Впрочем, уже через 10 лет Саладин, наголову разгромив крестоносцев в битве при Хаттине, взял Иерусалим.

В этой битве в плен вместе с другими рыцарями Храма попал магистр Жерар де Ритфор. В отличие от остальных братьев, он не был казнён и из плена отдал тамплиерам распоряжение сдать несколько замков, что они и сделали, так как не могли ослушаться приказа. После этого де Ритфор был отпущен, однако репутация его по понятным причинам серьёзно пострадала. Говорили даже, что он сохранил жизнь ценой принятия ислама. Впоследствии де Ритфор всё же принял мученический венец: в одной из битв был снова взят в плен и на этот раз казнён.

Потеряв Иерусалим, крестоносцы после долгой осады взяли прибрежную крепость Акру, которая на 100 лет, до своего падения в 1291 году, стала новой столицей для тамплиеров. Этот период отмечен сражениями тамплиеров не только с мусульманами, но и с коллегами — тевтонцами и госпитальерами, а также их участием в Реконкисте — освобождении от арабов Испании.

Взяв Акру, сарацины полностью вытеснили крестоносцев из Палестины, и тамплиеры перебрались на Кипр. И если другим орденам предстояла ещё долгая жизнь, то рыцари Храма доживали свои последние два десятилетия.

Самый надёжный банк

Впрочем, военная часть — далеко не самая интересная составляющая истории тамплиеров. Бедные рыцари храма Соломона недолго были бедными. После учреждения ордена на Соборе в Труа и придания ему общекатолического статуса храмовникам со всех сторон потекли благотворительные взносы на защиту пилигримов и войну с неверными. Многие состоятельные рыцари, отправляясь в Святую землю, оставляли ордену в управление свои активы. И далеко не все из них возвращались обратно.

Уже в 1139 году рыцари Храма достигли главного своего административного успеха. Папа Иннокентий II издал буллу Omne datum optimum («Всякий дар совершённый»), согласно которой тамплиеры выходили из-под власти локальных церковников и подчинялись напрямую папе. Не распространялись на них и светские законы. В частности, рыцари Храма могли свободно пересекать любые границы и не платить таможенные сборы.

Лишь небольшая часть тамплиеров были воинами. Орден имел огромное число активов: сельскохозяйственные фермы, виноградники, ремесленные мастерские, даже собственный торговый флот — и занимался строительством дорог. Всё это обслуживала братия ордена вместе с нанятыми мирянами. Но главный бизнес, с которым рыцари Храма вошли в историю, был банковский. Орден рыцарей Храма стал первой в Европе транснациональной финансовой корпорацией.

Самый распространённый сервис, который предоставляли не только тамплиеры, но и любая средневековая церковь, — хранение ценностей. Поскольку хищение из здания храма было с юридической точки зрения не просто кражей, а святотатством, то и наказывалось гораздо более сурово. Тамплиеры же добавляли к силе закона и бога силу своего оружия, а также репутацию надёжной организации с мировым именем.

В центральный — парижский — храм тамплиеров свои сокровища сдавали на хранение не только французские, но и английские короли. Так, например, в 1261 году король Англии Генрих III отправил туда корону, которую не хотел держать в Лондоне, ожидая восстания баронов. Впрочем, сейфингом и в лондонском храме английские монархи тоже пользовались.

Французские короли доверяли тамплиерам управление государственной казной. Казначей рыцарей Храма брат Гаймар распоряжался финансами королевства на протяжении 25 лет. Его преемник, брат Жан де Милли, был одновременно и казначеем рыцарей Храма, и министром финансов Франции.

Интеграция государственной и орденской казны достигала таких масштабов, что ряд французских провинций платили светские налоги напрямую тамплиерам. Одновременно по поручению пап орден осуществлял сбор церковных налогов, финансировал из них общецерковные нужды (такие как крестовые походы) и хранил собранные средства в кассе ордена. Разумеется, к услугам тамплиеров прибегали не только монархи, но и все, кому было что хранить.

Средневековые короли сдерживались изо всех сил, но иногда всё-таки раскулачивали рыцарей. Так, в 1263 году английский наследник (будущий Эдуард I) силой забрал из храма тамплиеров 10 тысяч фунтов. А в 1250 году для выкупа попавшего в плен к сарацинам французского короля Людовика Святого рыцарей Храма раскошелили на 30 тысяч фунтов. Тамплиеры не хотели расставаться с деньгами, утверждая, что любят короля, но это — средства вкладчиков. В итоге договорились, что они будут оказывать сопротивление конфискации и тем самым сохранят лицо.

Разумеется, тамплиеры давали кредиты, хотя ростовщичество формально осуждалось католической церковью (pecunia pecuniam parere non potest — «деньги не должны рождать деньги»). Кредиты у рыцарей брали все — от королей и пап до крестьян.

Безналичные переводы в любую точку мира

Но главной финансовой услугой, оказывавшейся рыцарями Храма, были операции с безналом. На всей территории Европы и на контролируемых христианами территориях Палестины они имели свои укреплённые базы — прецептории. В центральных городах стояли тамплиерские храмы. Прецептории и храмы образовывали разветвлённую филиальную сеть ордена.

Отправляясь в Святую землю, паломник относил в ближайший храм рыцарей деньги или ценности и получал нечто вроде чековой книжки. Чеки он мог полностью или частично обналичить в любом другом храме или прецептории. Это не только было удобно и облегчало вопросы конвертации, но главное — существенно повышало уровень безопасности паломников, так как делало их малопривлекательными для грабителей.

Чеки были именными. Личность владельца подтверждалась отпечатком пальца, оттиснутым на сургуче или просто чернилах. Вероятно, существовала какая-то система кодов, позволявшая проверить подлинность самих чеков.

Удобство системы быстро оценили купцы. Потом она стала использоваться для безналичных переводов. Например, таким образом английский король Иоанн Безземельный пересылал деньги своему представителю во Францию, а папа Иннокентий III в 1208 году переводил 1000 фунтов Иерусалимскому патриарху.

Несколькими столетиями раньше китайцы придумали что-то подобное — у них это называлось «летающими деньгами». Однако в Китае система была государственной, а тут — настоящая транснациональная компания.

Богатства ордена были баснословными в прямом смысле — существовало множество поговорок, например, «богат, как тамплиер». Однако когда историки пытаются оценить эти богатства, то могут лишь констатировать, что в 13-м веке рыцари Храма владели девятью тысячами поместий, тогда как их коллеги госпитальеры — 19 тысячами.

«Госпитальеры отличались от тамплиеров: последние были в большинстве случаев финансистами, банкирами, ростовщиками, предпочитавшими движимое имущество недвижимому; госпитальеры же, наоборот, старались помещать свободные капиталы в недвижимость, в земельных участках», — пишет в книге «Средневековые ростовщики» профессор Самуил Лозинский.

С вытеснением христиан из Палестины стал теряться смысл существования крестоносных орденов. В Европе на смену уважения к их героизму начало приходить раздражение их богатством и высокомерием. Доходы тамплиеров падали из-за сокращения пожертвований и потери земель на Ближнем Востоке. Рыцари Храма были всё ещё богаты настолько, чтобы на их имущество покусился французский король Филипп Красивый: в 1307 году он начал судебный процесс, который привёл к завершению истории ордена.

Мифы и легенды

За рыцарями ордена Храма закрепилась слава чернокнижников. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного: в Средние века, когда дьявол, как и бог, являлись реальными действующими лицами исторического процесса, попытки взаимодействовать с ними были в порядке вещей. Алхимические лаборатории стояли в подвалах замков пап, королей и лордов и были делом таким же обычным, как сейчас фермы по майнингу криптовалюты. Алхимией занимались многие католические святые. Было бы даже странно, если бы молва не объясняла происхождение несметных богатств рыцарей, живших в храме Соломона, каким-нибудь сверхъестественным путём.

Однако значительная часть сведений об оккультных практиках тамплиеров, которыми мы располагаем, происходят из показаний, данных самими рыцарями инквизиторам под пытками. Что, конечно, вызывает большие сомнения в их достоверности. Впрочем, современные исследователи пытаются найти объяснения этим тамплиерским практикам, то есть допускают их существование.

Во-первых, при посвящении в члены ордена тамплиеры отрекались от бога — произносили отречение, плевали на распятие и так далее. Возможно, такой обряд действительно существовал: неофит должен был совершить кощунство по приказу старшего рыцаря, чтобы доказать, что только что данный им обет безоговорочного послушания не пустые слова. Либо этот обряд как-то связан с историей апостола Петра, который трижды отрекался от Иисуса.

Во-вторых, на своих собраниях рыцари поклонялись идолу — голове бога Бафомета. Некоторые говорили, что внутри неё находился человеческий череп. Бафомет, считает современная наука, это искажённое имя Магомета. Идолы, возможно, действительно имели место быть, но христианские: для Средневековья характерны реликварии в форме голов или других конечностей святых с мощами внутри. В частности, это могла быть голова святой Евфимии, которую чтили в ордене. Есть легендарная версия, что головой Бафомета была Туринская плащаница, доставшаяся рыцарям после того, как крестоносцы разграбили Константинополь.

Наконец, рыцарей обвиняли в непристойном поведении — например, в ордене существовал обычай поцелуя в губы. И, разумеется, не обходилось без подозрений в содомии. По уставу ордена, на случай внезапной атаки врагов братья-рыцари ложились спать в полной амуниции. Но злые языки уверяли, что таким образом отцы братства пытались предотвратить неизбежное возникновение порочных связей внутри замкнутого мужского общества, ведь кольчуга и шпоры вряд ли позволили бы потенциальным содомитам слиться в пылких объятиях. Тамплиерам припомнили и их герб — двое рыцарей на одном коне. Поцелуй в губы — часть обряда, установившегося в начале существования ордена, когда подобные вещи были вполне распространены, считают исследователи. Но в 14-м веке, когда судили рыцарей, двое целующихся мужчин выглядели уже подозрительно. Гомосексуализм же, как известно, свойственен закрытым однополым коллективам.

Некоторым особняком стоит роль тамплиеров в истории со святым Граалем. Она появилась задолго до суда над ними — первая записанная повесть относится к концу 12-го века. Грааль — это не обязательно чаша, из которой пил Иисус и в которую затем была собрана его кровь. Иногда это поднос или даже камень, но в любом случае — некий сакральный предмет.

В ряде версий повести тамплиеры охраняют замок, в котором хранится Грааль, иногда замок этот имеет квадратную форму и называется Замком четырёх рогов. Это прямая отсылка ко Второму храму, который имел квадратную форму и алтарь, украшенный по краям рогами. То есть тамплиеры как хранители сакрального предмета, найденного ими в Иерусалиме, — вполне устойчивый легендарный образ.

Единственным бесспорным фактом в истории о тайных знаниях тамплиеров является то, что папа Климент V и король Филипп Красивый, виновные в уничтожении ордена, трагически погибли на охоте: один — в апреле, другой — в ноябре 1314 года, то есть через несколько месяцев после того, как на костёр взошёл последний магистр рыцарей Храма Жак де Моле и, по легенде, проклял своих губителей поимённо.

Проклятье это распространялось на их потомков. И когда 21 января 1793 года Людовику XVI отрубили на гильотине голову, кто-то вскочил на эшафот и крикнул «Жак де Моле, ты отмщён». Правда, Людовик XVI не был прямым потомком Филиппа.