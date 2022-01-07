Женщина побывала на том свете и увидела…

Сентябрьской ночью 2016 года Лени страдала от сильной головной боли. Она ворочалась в постели и пыталась решить, принять ли еще одну таблетку обезболивающего или продолжать терпеть боль. Женщина перевернулась на другой бок в попытке заснуть, и ее поразил яркий свет, который внезапно ворвался в спальню.

Сначала Лени подумала, что это свет проезжающей машины, и посмотрела на шторы, но они были плотно занавешены. В золотистом свете Лени увидела туннель, который вел в золотую комнату, невидимую с этой стороны. Энергия, исходящая из туннеля, окутывала любовью и добротой.

«Я лежала в постели, испытывая сильную боль от мигрени. Я пыталась решить, принимать ли мне больше аспирина или позволить своему организму самому вылечиться. Я перевернулась на другой бок, чтобы попытаться заснуть, и в мою спальню пролился свет.»

«Я решила, что это может быть проезжающая мимо машина, поэтому посмотрела на свои шторы, чтобы убедиться, что они все еще закрыты. Они были, и я могла видеть этот прекрасный золотой свет и туннель, который был соединен с золотой комнатой, хотя я не могла видеть комнату. Этот туннель был таким любящим и добрым.»

«Я не знаю, как это объяснить, кроме как сказать, что туннель был моим. Энергия, исходящая из туннеля, была такой умиротворяющей. Вся моя боль от мигрени прошла. Я не совсем покинула свое тело, но почувствовала невесомость, как будто могла мысленно перемещаться туда-сюда, хотя продолжала лежать на кровати.

«Я спросила своих Духовных Наставников, так ли это. Если бы это был мой свет и мой туннель. Они возбужденно закивали. Не было никакого суждения, независимо от того, каким был бы мой выбор.»

«Я действительно хотела пройти дальше в этот туннель, но если бы я пошла в него дальше, я знала, что не смогу остаться на Земле. Я никогда не чувствовала такого покоя, как сейчас. Этот покой был настолько сильным, что казался почти физическим.»

«Внезапно я увидела золотое существо – золотого человека с длинной золотой бородой. Казалось, он стоял на подиуме, а за ним стояли все мои умершие близкие. Они очень хотели быть со мной, чтобы утешить меня. Их лица были такими любящими. Затем я оказалась на огромном стадионе.»

«Вокруг меня были души, но за барьером. Это было настоящее столпотворение. Я не могла понять, почему они были так взволнованы. Например, кого они ждали увидеть. Это было похоже на то, когда вы видите «Битлз», и все фанаты кричат, чтобы приблизиться к ним. Все эти души кричали и были рады приблизиться ко мне. Я с трудом могла в это поверить. Они так гордились мной за то, что я пришла на Землю.

«И я поняла, что они ждали, когда я напишу свое имя в залах празднования тех, кто пришел на Землю. Здесь так тяжело, что нас всех почитают за то, что мы пришли сюда. В тот момент мне было невероятно стыдно.»

«Они считали меня героем, и я ненавидела большую часть своей жизни на Земле. Я жаловалась большую часть своей жизни. Внезапно, еще до того, как я смогла добраться до места, чтобы расписаться в Большом Зале Жизни, я поняла, что не могу этого сделать и остаться там. Я начала очень медленно сползать назад.»

«Я была бы очень расстроена, покинув это измерение (оно было в моей спальне, но также и в другом измерении, очень странном), если бы я не хотела остаться на Земле. Я сидела в благоговейном страхе перед тем, что произошло, и золотой свет оставался в моей комнате и поддерживал его в течение примерно 30 минут. Я купалась в этом сиянии и чувствовала любовь и покой, пока не заснула. С тех пор я буду с нетерпением ждать смерти, это было так чудесно».