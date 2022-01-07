 

Рогозин рассказал об обстановке на Байконуре

07.01.2022, 9:44, Новости дня
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в городе Байконур и на космодроме сохраняется спокойная обстановка.

«По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная», – передает ТАСС слова Рогозина.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.



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