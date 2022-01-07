 

Путин поздравил россиян с Рождеством

07.01.2022, 9:44, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым.

Российский лидер подчеркнул особый нравственный смысл Рождества, отметив, что этот христианский праздник является одним из главных и любимых, сообщается на сайте Кремля. 

«Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», – указал президент.

Глава государства отметил, Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны вносят огромный «созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи».

По его словам, в результате такой деятельности развивается взаимодействие граждан с государственными и общественными организациями, развивается межрелигиозный диалог, большое значение придается социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам.

«Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания», – резюмировал Путин.

Ранее Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа – домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. 



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