Греф осуществил мечту девочки о кредите в Сбербанке

Глава крупнейшего в России банка Герман Греф присоединился к участию во всероссийской акции «Ёлка желаний». Топ-менеджер снял с установленной в главном офисе Сбербанка ёлке шарик с мечтой Алисы из Нижнего Тагила. Девочка мечтала посетить операционный центр финансового учреждения и поработать оператором.

«Дорогая Алиса! Я знаю, что ты из многодетной семьи, поэтому очень хочешь посмотреть, как выглядят деньги. Я готов осуществить твою мечту и показать тебе нашу страну чудес», – сказал Греф по видеосвязи.

6 января мечта девочки была исполнена. Глава Сбербанка провёл для неё экскурсию и ознакомил с работой крупнейшего в стране отделения. В завершение увлекательного путешествия Греф выразил сожаление, что многодетная семья Алисы ютится в однокомнатной квартире жилой площадью 24 м². Финансист убедил маму девочки – Галину Ивановну, взять ипотеку в банке и лично посодействовал в выдаче ссуды под рекордно низкие 15%.

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