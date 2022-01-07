 

Число новых случаев COVID-19 за сутки в Украине продолжает расти

07.01.2022, 9:28, Новости дня
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Среди заболевших детей – 364, медработников – 203.

Выздоровело 5 595 человек, 192 больных умерли. Попали в больницу 1866 пациентов. 

Днем ранее сообщалось о 6 632 новых случаях, выявленных за сутки 5 января. 4 января в стране подтвердили 4571 случай коронавирусной инфекции. В первые три дни января число выявленных случаев не превышало 2 тыс.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2038661509630277

За все время пандемии в Украине: заболели 3 696 468 человек; выздоровели 3 506 509 человек; летальных исходов – 97 088.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. С тех пор уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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