6 января в Украине получили прививки от коронавируса почти 72 тыс. человек

Первую дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 388 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 4 620 человек.

В Минздраве отмечают, что уже 47,6% взрослого населения Украины получили минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, сделано 28 773 017 прививок.

Получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек.

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Сутками ранее в Украине сделали 104,8 тыс. прививок от коронавируса.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря 2021 года на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

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