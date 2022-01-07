 

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовные дела о массовых беспорядках после протестов. Фигурантам грозит пожизненное заключение с лишением гражданства

07.01.2022, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным телеканала, президент Казахстана Токаев поручил создать межведомственную следственную оперативную группу, в которую войдут сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специально назначенного прокурора.

В уголовном кодексе Казахстана наказание по этим статьям предусматривает от восьми лет лишения свободы до пожизненного тюремного заключения с лишением гражданства.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет. 

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих,  СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / “Что не так с бабушкой?” На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop

22.09 / Reflex – массовая нелегальная миграция в Европу будет только расти

17.08 / Стартовая цена ОГХК определена в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами – эксперт

11.11 / Британские ВМС понаблюдали за российским разведывательным кораблем у Шотландии

19.02 / Степанов вылетел в Индию – контролировать отправку первой партии вакцины в Украину и договариваться о поставке новых

01.07 / Киркоров обжаловал решение суда о запрете на въезд в Литву

01.08 / Друг рэпера Картрайта рассказал о «странностях» жены музыканта

02.12 / Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по уровням добычи на январь

23.10 / Власти ЦАР ответили на провокационные заявления МИД Франции о российских инструкторах

30.05 / От космического мусора пострадал канадский манипулятор на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика