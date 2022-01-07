 

Политолог высказался о жесткой реакции Путина на беспорядки в Казахстане

07.01.2022, 9:00, Разное
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Российский лидер показал готовность отстаивать интересы страны
и не допускать угроз в соседних государствах. Это будет понятно на примере беспорядков в Казахстане. Политолог считает, что Россия поможет ему в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Марата Баширова, это и есть “решительный ответ”, о котором высказывался Владимир Путин, говоря о пересечении “красных линий”. Он отметил, что Запад решил проверить, насколько тверда Москва в отстаивании своих
интересов, и ему показали твердость: менее чем через
два дня с начала беспорядков в Казахстане вводятся войска
ОДКБ.

Кроме того, политолог отметил, что тех, кто устроил беспорядки в Казахстане, нарекли террористами. Баширов выразил надежду, что на подмогу местным властям придут спецслужбы
не только стран ОДКБ, но и Китая.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Тогда жители Мангистауской области вышли на улицы из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской области и Алма-Ате режим чрезвычайной ситуации до 19 января, но это привело к ухудшению ситуации.

В итоге 5 января правительство Казахстана во главе с премьер-министром Аскаром Маминым ушло в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности руководителя кабмина был назначен его первый заместитель Алихан Смаилов.



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