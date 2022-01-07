Эксперт Литовкин о беспорядках в Казахстане: Введение миротворцев повысит авторитет ОДКБ
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Эксперт уверен, что это весьма символический ход, который сильно повышает статус государств, входящих в ОДКБ, в Европе. Таким образом организация показывает себя как реальный
игрок, который может принимать серьезные решения и реализовывать их.
Виктор Литовкин напомнил о ситуации в Таджикистане, на границе с
Киргизией, а также упомянул Карабахский конфликт. Он заявил, что тогда ОДКБ не
участвовала в разрешение кризисов. Тогда противники организации называли ее бесполезной.
Эксперт сравнил ОДКБ с НАТО, где решение принимается консенсусом. Кроме того, он отметил, что ОДКБ пришла на помощь не для защиты
российских интересов, а для восстановления порядка в
Казахстане и улаживания ситуации. Виктор Литовкин убежден, что своими действиями организация резко повышает свой авторитет на мировой арене.
По данным телеграм-канала Varlamov News, Таджикистан отправит
около 200 миротворцев в Казахстан, Армения — около 70. В МИД Белоруссии сообщили об отправке военных, но конкретный состав
подразделений не уточняется. Жители Бишкека вышли на митинг против отправки военных в Казахстане, парламент
Киргизии перенес обсуждение этого вопроса на 7 января.
Россия отправила в Казахстан десантников. Наши миротворцы возьмут под охрану
государственные и военные объекты. Количество
военных не уточняется.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием
снизить цены на газ. На следующий день к акциям протеста
присоединились и в других населенных пунктах. Правительство ушло в отставку,
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