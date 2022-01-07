Эксперт Литовкин о беспорядках в Казахстане: Введение миротворцев повысит авторитет ОДКБ

Эксперт уверен, что это весьма символический ход, который сильно повышает статус государств, входящих в ОДКБ, в Европе. Таким образом организация показывает себя как реальный

игрок, который может принимать серьезные решения и реализовывать их.

Виктор Литовкин напомнил о ситуации в Таджикистане, на границе с

Киргизией, а также упомянул Карабахский конфликт. Он заявил, что тогда ОДКБ не

участвовала в разрешение кризисов. Тогда противники организации называли ее бесполезной.

Эксперт сравнил ОДКБ с НАТО, где решение принимается консенсусом. Кроме того, он отметил, что ОДКБ пришла на помощь не для защиты

российских интересов, а для восстановления порядка в

Казахстане и улаживания ситуации. Виктор Литовкин убежден, что своими действиями организация резко повышает свой авторитет на мировой арене.

По данным телеграм-канала Varlamov News, Таджикистан отправит

около 200 миротворцев в Казахстан, Армения — около 70. В МИД Белоруссии сообщили об отправке военных, но конкретный состав

подразделений не уточняется. Жители Бишкека вышли на митинг против отправки военных в Казахстане, парламент

Киргизии перенес обсуждение этого вопроса на 7 января.

Россия отправила в Казахстан десантников. Наши миротворцы возьмут под охрану

государственные и военные объекты. Количество

военных не уточняется.

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием

снизить цены на газ. На следующий день к акциям протеста

присоединились и в других населенных пунктах. Правительство ушло в отставку,