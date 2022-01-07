 

На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба

07.01.2022, 8:58, Новости дня
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Стрельба началась на площади Республики в казахстанской Алма-Ате, видимость затруднена туманом, очевидцы сообщают о доносящихся взрывах и раненых.

О стрельбе на площади Республики информирует «Sputnik Казахстан». Видимость затруднена сильным туманом. Подчеркивается, что разглядеть, что происходит на площади, сложно.

Сильные взрывы раздались со стороны площади Республики в городе Алма-Ате на юге Казахстана, где продолжаются массовые беспорядки, сообщил ТАСС очевидец событий.

Также сообщается, что некоторые участники беспорядков на площади получили ранения при стрельбе.

Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты в Казахстане. Позже после зачистки все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру было снято. Однако затем протестующие вернулись на площадь Республики.

После ночных столкновений в Алма-Ате обезглавленными найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков.

В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около двух тысяч протестующих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



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