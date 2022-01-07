 

Лукашенко: Казахстан отдать нельзя

07.01.2022, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, почему распорядился отправить военных республики в Казахстан для урегулирования ситуации.

«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прямо сказали, что ну нельзя его отдать, и все. Потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки и НАТО, так и там», – сообщил Лукашенко в ролике, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого».

Он объяснил, что именно по этой причине было принято решение о вводе Белоруссией миротворческих сил в Казахстан.

«Наша рота – миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях. Тренировок было достаточно. Я это к тому говорю, что наши «оппы» (оппозиционеры – прим. ВЗГЛЯД) разразились гвалтом. Почему они гвалтуют? Ну референдум же, им за что-то зацепиться, лягнуть президента, прежде всего меня, потому что мне же принимать решение», – указал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

Между тем в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Решетник назвал Тину Кароль новой “Холостячкой”

05.12 / В Японии возмутились размещению российских «Бастионов» на Курилах

21.03 / В 2014 году нужно было дать команду на штурм захваченного парламента Крыма – Воронченко

11.07 / В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения по Святой Софии

09.08 / СЖР потребовал от Минска раскрыть причину задержания журналистов «Дождя»

09.07 / SZ – дубляж на украинский вызывает споры — но гарантирует работу актёрам в кризис

10.12 / Из Фонда госимущества, кроме руководителя, уходит его заместитель

08.10 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Мать моих детей сказала: “Умоляю, откажись от иска против России – все будет супер, убивать никого не будут!”

13.02 / В Омске разрабатывают новые емкости для ГСМ

30.08 / В Броварах местный житель нашел арсенал оружия – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика