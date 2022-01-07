Лукашенко: Казахстан отдать нельзя

Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, почему распорядился отправить военных республики в Казахстан для урегулирования ситуации.

«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прямо сказали, что ну нельзя его отдать, и все. Потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки и НАТО, так и там», – сообщил Лукашенко в ролике, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого».

Он объяснил, что именно по этой причине было принято решение о вводе Белоруссией миротворческих сил в Казахстан.

«Наша рота – миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях. Тренировок было достаточно. Я это к тому говорю, что наши «оппы» (оппозиционеры – прим. ВЗГЛЯД) разразились гвалтом. Почему они гвалтуют? Ну референдум же, им за что-то зацепиться, лягнуть президента, прежде всего меня, потому что мне же принимать решение», – указал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

Между тем в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.