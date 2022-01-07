Афганистан направит в Казахстан 4 отряда талибов для помощи в борьбе с мятежниками

Афганистан поможет Казахстану в борьбе с внутренней террористической угрозой. Такое решение принял и.о президента страны Амрулла Салех заявив, что 4 отряда антитеррористического подразделения запрещённой в России организации «Талибан» готовы к воздушному десанту в Алматы и Актобе. Совместные боевые миссии пройдут вместе с российскими войсками в рамках сотрудничества Афганистана и ОДКБ.

В первую очередь опытные бойцы движения будут использоваться в качестве инструкторов по выявлению скрытых ячеек протестующих и их убежищ. Также были предложены отряды высших бойцов Ислама с поясами шахидов для устрашения мародёров, но от них решено было отказаться из-за угрозы попадания взрывчатки в руки протестующих.

Высадка военных запланирована на пятницу, хотя их переброска должна была произойти еще в четверг утром, но из-за плохого знания английского афганские пилоты случайно десантировали бригады в Киргизию.

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