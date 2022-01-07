 

“Было очень неприятно”. Чмерковский рассказал, ревнует ли его жена к украинским девушкам

07.01.2022, 8:43, Новости дня
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Ефросинина спросила у танцора, не попросила ли его жена во время своего приезда в Киев немедленно вернуться в США, увидев, какое число красивых девушек окружает его на съемках шоу.

“Количество красивых мужчин вокруг нее не меньше. Она выиграла шоу [американский аналог “Танцев со звездами”] сначала с мужчиной-моделью, потом – с футболистом”, – ответил Чмерковский.

Он добавил, что сам не раз ревновал супругу.

“Она не знала, что я был на площадке, но когда она снималась в фильме и у них была сцена, где они целуются… Я сидел на паркинге на дистанции, смотрел и мне было очень неприятно”, – признался Чмерковский.

41-летний танцор уточнил, что он “очень гордый, поэтому не ревнивый”.

“Но я ревнивый, если для этого есть причина”, – подчеркнул Чмерковский.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился 17 января 1980 года в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

В начале сентября Чмерковский впервые стал судьей украинских “Танцев со звездами”. Проект закончился в ноябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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