 

Лукашенко посоветовал протестующим в Казахстане извиниться перед военными

07.01.2022, 8:16, Разное
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Президент Белоруссии заявил, что протестующим необходимо принять тот факт, что это их страна и другой не будет. Политик отметил, что с лидером Казахстана – Касым-Жомарт Токаевым – можно договориться. По мнению Александра Лукашенко, его коллега – “нормальный человек, дипломат”.

Белорусский лидер посоветовал казахстанским протестующим попросить прощения у силовиков. “Надо, по-народному говоря, пойти и извиниться перед военными, встать на колени, чтобы вот эту трещину сгладить, которая наметилась”, – отметил Лукашенко.

Беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней. Все началось с того, что жители Мангистауской области вышли на улицы в знак протеста против повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость выросла в два раза – с 60 до 120 тенге, или с 10 до 20 рублей. Затем к беспорядкам присоединились в крупных городах – Алма-Ате и Нур-Султане.

В результате протестных акций правительство Казахстана во главе с премьер-министром Аскаром Маминым ушло в отставку. Также сообщается, что президент Токаев пошел навстречу народу и заявил о возвращении цены на сжиженный газ на прежний уровень.

Несмотря на это, беспорядки не прекращаются. Страны, входящие в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), готовятся к отправке военных для помощи правительству Казахстана. Сообщается, что РФ отправила десантников. Российские миротворцы должны взять под охрану государственные и военные объекты.



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