В каком наряде лучше встречать Рождество: Советы историка моды

Эксперт отметил, что Рождество, являясь церковным праздник,

далеко от модных трендов и проявлений в одежде. Ко всему прочему, это еще и

семейный день. Не стоит делать из Рождества второй Новый год, так как это

противоречит традициям.

Женщинам историк моды советует выбирать более консервативные

наряды, без глубоких декольте, открытых ног и рук. Смелые решения отлично

подходят для Нового года, но не для религиозного праздника. “Для Рождества

нужны спокойные одежды, которые закрывают, а не открывают тело”, – отметил

эксперт.

В материале для издания “7 Дней” Александр

Васильев показал на примере звезд отечественного шоу-бизнеса, какие из их

новогодних нарядов подошли бы для семейного празднества на Рождество, а какие –

нет. Закрытое платье в светлых тонах, как у Марии Порошиной, отлично подошло бы

для застолья с близкими.

Идеальным вариантом для Рождества за городом эксперт назвал

тематические теплые свитера для всей семьи, можно даже одинаковые, как у

актрисы Екатерины Волковой и ее домочадцев. Не стоит выбирать свитера с

открытыми плечами или декольте, а также массивные аксессуары. Лучше отдать

предпочтение светлым тканям, закрывающим тело. Яркие летние цвета историк моды

также советует оставить для курорта, а для Рождества выбирать пастельную гамму.