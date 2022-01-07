 

Подлодку РФ обвинили в «контакте» с эхолокатором фрегата Великобритании

07.01.2022, 8:14, Новости дня
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Британский таблоид Sun выступил с утверждением, что подводная лодка ВМФ РФ в 2020 году задела в Атлантике трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии.

По имеющимся у издания данным, субмарина, за которой следил корабль британского флота, «вступила в контакт с его гидролокатором». При этом авторы статьи в министерстве обороны Соединенного Королевства отметили, что их флот регулярно отслеживает иностранные корабли, передает РИА «Новости».

Вероятно, это первый подобный инцидент между российскими и британскими кораблями за последние три десятилетия, отмечает таблоид. По его данным, фрегат британского флота искал субмарину ВМС РФ в 200 милях севернее шотландского побережья.

Напомним, в декабре 2020 года в британском военно-морском флоте заявляли, что рядом с территориальными водами Соединенного Королевства якобы были замечены по меньшей мере девять российских кораблей.



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