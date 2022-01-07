 

Участники беспорядков захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате

07.01.2022, 8:14, Новости дня
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Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате, есть жертвы, сообщил телеканал «Хабар-24».

По данным СМИ, на площади Республики в Алма-Ате группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала «Мир». Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице, передает ТАСС.

Ранее Токаев объявил, что конституционный порядок во всех регионах Казахстана в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.



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