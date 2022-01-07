Мнение: О величайшем заблуждении насчёт Владимира Путина

Про нынешнего российского президента ходит много легенд и мифов – больше, чем анекдотов про советского генсека Леонида Брежнева, также слишком засидевшегося в своём кресле. К сожалению, некоторые из них совсем не так безобидны, как может показаться. Особенно, непосвящённым.

И самый вредный – вот он…

Из комментариев к одной из недавних заметок:

#Путин и его окружение ничего не хотели больше, как влиться в западную элиту, ни с кем не конфликтовать, встроиться в мировую повестку, спокойно торговать ресурсами и себя не забывать… вовсе не его вина, что Россию никто не рассматривал на Западе как страну, с интересами которой нужно считаться!

Да, снова недалёкий, а может и злокозненный Запад, который буквально вынудил Россию Владимира Путина отчаянно защищаться, отторгнув у Грузии две небольшие, но важные территории, а украинский на момент распада #СССР полуостров #Крым в результате спецоперации присоединив к РФ. За последствия этих выдающихся геополитических достижений придётся платить ещё не одному поколению россиян. Впрочем, историю уже не перепишешь…

Но вот вопрос. А был ли Владимир Путин прозападным политиком в начале своего президентства?

Да, 30 лет назад #Россия, вероятно, действительно хотела быть частью западного сообщества. Точно так же и Запад хотел интегрировать Россию в свой мир. Собственно, ради этой интеграции как раз и затевались позднесоветские #реформы, ради неё же раннеельцинская РФ даже отказалась от национальных интересов, что выразил вербально тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев: мол, «у России нет национальных интересов, теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях» (по другой версии, «у России нет национальных интересов, отличающихся от интересов #США»).

Сложно сказать, чего в этом было больше – наивной романтики, либо умелой мимикрии. Во всяком случае, в ходе грабительской приватизации практически ничего из бывшей государственной собственности РСФСР не досталось не только американским инвесторам, но даже европейским. Те немногие активы, которые отдельные американцы успели ухватить, к 1999 году были у них отняты. А самого Андрея Козырева в 1996 году сменил в министерском кресле востоковед и антизападник Евгений Примаков по кличке Лис.

Дальше – больше. Весной 1999 года тот же Евгений Примаков, уже в ранге премьер-министра совершил свой знаменитый «разворот над Атлантикой» в знак протеста против начала натовских гуманитарных бомбардировок Югославии. А летом того же года состоялся не менее знаменитый бросок российских десантников на сербскую Приштину. Оба эти действия не служили ни кратко-, ни долгосрочным интересам России, чья #экономика с трудом расхлёбывала последствия дефолта 1998 года и крайне нуждалась в западном капитале. Но тем не менее, ими была обозначена первая претензия на особость интеграции России в западный мир. Образно говоря, на её право вето некоторым западным инициативам, независимо от экономических и политических интересов России.

И вот в этой обстановке Борис Ельцин выбирал себе преемника. Мог ли он оставить после себя явно прозападного лидера? Вопрос риторический. С другой стороны, мог ли он продвинуть на второй после себя пост чётко антизападника? Снова – нет, ведь #Россия тогда была очень слаба экономически, причём в первую очередь по собственной вине: слишком сильно федеральный бюджет зависел тогда от доброй или злой воли нескольких крупных олигархов, торговавших природными ресурсами, а также от внешних долгов. То есть, Борис #Ельцин выбирал себе в сменщики того, кто сумеет ловко имитировать «дружбу» с Западом, а в нужный момент предъявить ему за всё.

Евгений Примаков после своего мартовского демарша стал для Запада однозначной persona non grata. Опытный политик Сергей Степашин показал очень слабую способность к мимикрии. Наоборот, Владимир #Путин, с одной стороны, мечтал взять реванш за падение Берлинской стены и всё, что с этим связано. А с другой, как бывший разведчик, умел как следует притворяться.

Собственно, его притворство одурачило многих. Хотя первые же шаги в качестве президента говорили о наличии строгой антизападной стратегии. Изгнание из страны представителя западного капитала Владимира Гусинского с отъёмом у него влиятельного телеканала НТВ, удаление от центров принятия решений ряда других прозападных олигархов, совершенно антизападная позиция касательно вторжения в Ирак, выдавливание западных инвесторов из Газпрома и как апофеоз – абсолютно неправовое «дело Юкоса», активы которого перешли в итоге государству и правильным людям.

И это лишь то, что началось на первом сроке Владимира Путина. А на излёте второго прозвучала та самая Мюнхенская речь, обозначившая притязания России на некий новый передел мира с закреплением за РФ эксклюзивной сферы влияния на постсоветским пространстве.

Так кто же сказал вам такую глупость, что Владимир #Путин в начале своей президентской карьеры мечтал стать частью западного мира и западного истеблишмента?

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