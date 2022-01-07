МВД Казахстана заявило…

…что протестующих, которые откажутся сложить оружие, «ждет уничтожение».

МВД Казахстана заявило, что протестующих, которые откажутся сложить оружие, «ждет уничтожение». Об этом сообщает РИА Новости.

Силовики освободили бывшую резиденцию президента в Алматы и взяли под контроль все здания госорганов в городе, а также расчистили площадь Революции. Оттуда была слышна стрельба, СМИ сообщали о раненых. Верховный комиссар ООН заявил, что в ходе протестов в Алматы были ранены около тысячи человек.

«Радио Азаттык»* сообщает, что на площади Революции была открыта автоматная стрельба по людям. На площади находились активисты, которые ранее принимали участие в различных акциях протеста. По данным издания, «большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь».

Также ГосСМИ Казахстана опубликовали видео с последствиями беспорядков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». После этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что она приняла решение направить «коллективные миротворческие силы» в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране». ОДКБ сегодня сообщила, что направила миротворческий контингент в Казахстан, от РФ туда вошли вошли подразделения ВДВ.

На фоне протестов ночью в Казахстане вновь перестал работать интернет, свидетельствуют данные сервиса NetBlocks. Накануне интернета в стране не было почти семь часов. Работа всех банков в Казахстане также приостановлена.

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

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*«Азаттык» — казахская редакция Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», которая внесена Минюстом РФ в список СМИ, выполняющим функцию иностранного агента

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