 

Власти Казахстана возобновили доступ к проводному интернету в Нур-Султане

07.01.2022, 7:30, Новости дня
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Доступ к проводному интернету в столице Казахстана восстановлен после временных ограничений на фоне вспыхнувших в стране беспорядков. При этом подключение к мобильному интернету в республике по-прежнему невозможно.

Выход во всемирную паутину в городе оказался заблокирован в четверг примерно в 19.40 (16.40 мск), при этом сотовая связь функционировала относительно стабильно. В среду подключение к проводному интернету также отсутствовало в Нур-Султане с 17.00 (14.00 мск) в течение порядка шести часов. С 23.00 (20.00) до 07.00 (04.00 мск) в столице действует комендантский час, передает ТАСС.

В среду из-за беспорядков руководство Казахстана ввело по всей стране режим чрезвычайного положения. По всей республике произошло отключение интернета. Позднее в нескольких районах интернет вернулся. В четверг доступ к интернету пропал в Алма-Ате.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.



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